Радбез ООН скликає Генасамблею щодо України: стала відома дата
Фото: Радбез ООН скликає Генасамблею щодо України (GettyImages)
Радбез ООН скликає екстрене засідання Генасамблеї щодо ситуації в Україні. Засідання відбудеться в понеділок, 28 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Радбез ООН схвалив резолюцію про скликання спецсесії Генасамблеї щодо України.
На підтримку резолюції проголосували 11 членів Ради безпеки, проти - Росія (оскільки голосування є процедурним, в такому випадку голосування постійного члена не є ветуючим), утрималися - три ( в тому числі, Китай),
Зазначимо, що такі сесії Генасамблеї - рідкісна подія. З 1950 року було скликано всього 10 таких надзвичайних спеціальних сесій Генеральної Асамблеї.
Нагадаємо, російська сторона наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН. У ній Росію закликали припинити війну з Україною.