Рада ООН з прав людини проведе термінове засідання через війну в Україні
Рада ООН з прав людини проведе термінові дебати щодо ситуації з правами людини в Україні. Зокрема, через повномасштабну війну Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Twitter.
"У Женеві в присутності десятків міністрів закордонних справ було прийнято рішення про проведення термінових дебатів Ради ООН щодо ситуації з правами людини в Україні в результаті російської агресії", - написала вона.
Джапарова додала, що дебати пройдуть цього тижня в Женеві.
"На цьому тижні в Женеві світ почує і побачить докази злочинів Путіна проти людяності, скоєних проти українців.
Ми переможемо, весь світ за нас", - підкреслила вона.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.
Після цього Зеленський підписав указ Про загальну мобілізацію в Україні. Вона буде проводитися протягом 90 днів.