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Українські захисники розбили колону ворога під Сєвєродонецьком, - Гайдай

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Сєвєродонецьк, Луганська область, Субота 26 лютого 2022 20:38
Українські захисники розбили колону ворога під Сєвєродонецьком, - Гайдай Фото: ЗСУ під Сєвєродонецьком розбили колону ворога (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Анна Шиканова

Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники розбили колону ворога під Сєвєродонецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста. Побита техніка і багато трупів", - йдеться в повідомленні.

Також Сергій Гайдай розповів, що під Рубіжним наші військові відбили спробу заходу в місто ворожої ДРГ.

"Під Рубіжним наші хлопці відбили захід у місто ворожої ДРГ. Слава нашим ЗСУ! Вперед до перемоги! - додав голова Луганської ОДА.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сергій Гайдай розповів про ситуацію в населених пунктах в Луганській області.

А також розповідали про те, що голова Луганської ОДА попросив не вірити фейкам про ситуацію в регіоні.

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