Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо вторгнення Росії в Україну
Генеральна Асамблея ООН в рамках спеціальної сесії прийняла 2 березня резолюцію із засудженням нападу Росії на Україну. Документ підтримали представники понад 140 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію сесії Генасамблеї ООН.
За резолюцію Генасамблеї ООН, яка засуджує вторгнення Росії в Україну, проголосували представники 141 країни, проти – 5, утрималися – 35. Не підтримали документ Білорусь, Північна Корея, Сирія, РФ та Сирія.
Серед тих, що утрималися - Китай, Індія, Казахстан, Вірменія, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, Киргизія, В'єтнам, Південна Африка, Нікарагуа, Центральна Африканська республіка.
Резолюція засуджує війну Росії проти України та рішення Москви підвищити готовність сил стримування. Документ також містить вимогу до РФ негайно припинити бойові дії.
Ключовими у резолюції є три позиції:
- визнання факту, що Росія здійснила агресію проти України;
- вимога до Росії припинити вогонь;
- вимога до Росії вивести свої війська з території України до її міжнародно визнаних кордонів (включаючи Крим та Донбас).
Нагадаємо, рішення про скликання екстреного засідання Генасамблеї щодо ситуації в Україні 27 лютого ухвалила Рада безпеки ООН.
Зазначимо, що російська сторона наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН, який закликає Москву припинити війну з Україною.
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