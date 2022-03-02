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Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо вторгнення Росії в Україну

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Нью-Йорк, Середа 02 березня 2022 19:34
Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо вторгнення Росії в Україну Фото: Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо вторгнення Росії в Україну (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральна Асамблея ООН в рамках спеціальної сесії прийняла 2 березня резолюцію із засудженням нападу Росії на Україну. Документ підтримали представники понад 140 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію сесії Генасамблеї ООН.

За резолюцію Генасамблеї ООН, яка засуджує вторгнення Росії в Україну, проголосували представники 141 країни, проти – 5, утрималися – 35. Не підтримали документ Білорусь, Північна Корея, Сирія, РФ та Сирія.

Серед тих, що утрималися - Китай, Індія, Казахстан, Вірменія, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, Киргизія, В'єтнам, Південна Африка, Нікарагуа, Центральна Африканська республіка.

Резолюція засуджує війну Росії проти України та рішення Москви підвищити готовність сил стримування. Документ також містить вимогу до РФ негайно припинити бойові дії.

Ключовими у резолюції є три позиції:

  • визнання факту, що Росія здійснила агресію проти України;
  • вимога до Росії припинити вогонь;
  • вимога до Росії вивести свої війська з території України до її міжнародно визнаних кордонів (включаючи Крим та Донбас).

Нагадаємо, рішення про скликання екстреного засідання Генасамблеї щодо ситуації в Україні 27 лютого ухвалила Рада безпеки ООН.

Зазначимо, що російська сторона наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН, який закликає Москву припинити війну з Україною.

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