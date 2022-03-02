Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо вторгнення Росії в Україну

Генеральна Асамблея ООН в рамках спеціальної сесії прийняла 2 березня резолюцію із засудженням нападу Росії на Україну. Документ підтримали представники понад 140 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію сесії Генасамблеї ООН .

За резолюцію Генасамблеї ООН, яка засуджує вторгнення Росії в Україну, проголосували представники 141 країни, проти – 5, утрималися – 35. Не підтримали документ Білорусь, Північна Корея, Сирія, РФ та Сирія.

Серед тих, що утрималися - Китай, Індія, Казахстан, Вірменія, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, Киргизія, В'єтнам, Південна Африка, Нікарагуа, Центральна Африканська республіка.

Резолюція засуджує війну Росії проти України та рішення Москви підвищити готовність сил стримування. Документ також містить вимогу до РФ негайно припинити бойові дії.

Ключовими у резолюції є три позиції: