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Франція не потребує російського газу, - Макрон

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Париж, Вівторок 19 квітня 2022 00:20
Франція не потребує російського газу, - Макрон Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що буде просувати санкції на постачання російського газу. За його словами, Франція від них не залежить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 5.

Він зазначив, що країна працює над закупівлями газу в інших країн.

"Європа залежить від російського газу, але Франція його не потребує", - сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляйен заявила, що Єврокомісія провела аналіз вимоги Росії розраховуватися за газ рублями.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність перейти на оплату за газ в рублях.

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