Війна РФ проти України знизить темпи зростання світової торгівлі майже вдвічі, - прогноз СОТ

Повномасштабний напад Росії на Україну і війна спровокували величезну гуманітарну кризу і завдали серйозного удару по світовій економіці, вплив якого проаналізував Секретаріат Світової організації торгівлі в прогнозі про наслідки для світової торгівлі та розвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на нове дослідження , оприлюднене на сайті СОТ.

У публікації відзначається значне погіршення прогнозу для світової торгівлі. Так, замість очікуваного зростання в поточному році на рівні 4,7%, тепер у СОТ говорять про зниження його до 2,4-3%.

Також Секретаріат прогнозує, використовуючи глобальну економічну імітаційну модель, що криза може знизити зростання світового ВВП на 0,7-1,3%, в результаті чого зростання складе від 3,1% до 3,7% у 2022 році.

"Хоча дола Росії та України в загальній світовій торгівлі та виробництві відносно невелика, вони є важливими постачальниками основних продуктів, особливо продуктів харчування та енергії. Обидві країни поставили близько 25% пшениці, 15% ячменю і 45% експорту соняшнику в 2019 році. Тільки на Росію припадало 9,4% світової торгівлі паливом, включаючи 20% експорту природного газу", - йдеться в дослідженні.

Крім того, Україна і РФ також є ключовими постачальниками ресурсів у виробничо-збутові ланцюжки, що вводяться. Росія є одним з основних світових постачальників паладію і родію, ключових ресурсів для виробництва каталітичних нейтралізаторів для автомобілів, забезпечуючи 26% світового імпортного попиту на паладій в 2019 році.

"Виробництво напівпровідників значною мірою залежить від неону, що поставляється Україною. У записці підкреслюється, що збої в поставках цих матеріалів можуть вдарити по виробниках автомобілів в той час, коли галузь тільки відновлюється після нестачі напівпровідників", - вказується в матеріалі.

Скорочення поставок зерна та інших продуктів харчування також призведе до зростання цін на сільськогосподарські товари, що негативно позначиться на продовольчій безпеці в бідніших регіонах.

Так, Африка та Близький Схід є найбільш вразливими регіонами, оскільки вони імпортують понад 50% своїх потреб у зернових з України та/або РФ.