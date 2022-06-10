RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна на виснаження: Подоляк розповів про тактику ЗСУ в боях за Сєвєродонецьк

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Тактика українських військових у боях за Сєвєродонецьк на даному етапі полягає у вимотуванні армії Росії, наскільки це можливо. З максимальними втратами живої сили і озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі радіо BBC.

Він зазначив, що за цей час Україна сподівається накопичити достатню кількість зброї від західних партнерів, щоб мати можливість розпочати ефективний контрнаступ.

Подоляк розповів, що Росія прагне вести війну так, щоб зробити евакуацію цивільного населення неможливою, руйнує важкою артилерією міську інфраструктуру.

За його словами, зараз на сході країни ведуться інтенсивні бої, в результаті яких Україна несе значні людські втрати. Зараз вони становлять від 100 до 200 осіб на день.

"І причина цього в повній нестачі паритету з артилерії. Російські війська кинули майже все неядерні озброєння на фронт", - сказав радник глави ОП.

Йдеться про ворожу важку артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію, що призвело до зростання втрат.

Тому, зазначив він, Україна хоче домогтися "певного паритету" з російською армією у вогневій потужності і постійно ставить це питання перед західними партнерами.

Нагадаємо, Міністр оборони України повідомляв, що ВСУ щодня втрачає до 100 бійців убитими і до 500 пораненими.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що щоденні бойові втрати на сході України складають близько 60-100 солдатів убитими. Ще близько 500 пораненими.

Додамо, що втрати російської армії за добу, 8 червня, склали близько 200 військових убитими. Також українські бійці знищили 9 бронемашин і 8 одиниць артилерії.

Крім того, в результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждала понад 751 дитина. З них загинули 263 дитини, а отримали поранення 488.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сєвєродонецьк