Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
Україна щодня втрачає до 100 бійців вбитими і до 500 пораненими. Ворог продовжує просуватись на деяких ділянках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова.
"Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими", - каже він.
За його словами, Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір, несе величезні втрати.
"Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту. Важливо зберігати концентрацію. Тоді Україна переможе! Слава Україні!" - додав він.
Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що щоденні бойові втрати на сході України становлять близько 60-100 солдатів убитими. Ще близько 500 поранених.
Додамо, що втрати російської армії за минулу добу склали близько 200 військових вбитими. Також українські бійці знищили 9 бронемашин та 8 одиниць артилерії.
Крім того, в результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждала понад 751 дитина. З них загинуло 263 дитини, а отримали поранення 488.
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