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В Україні зросла кількість постраждалих від російської агресії дітей

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Київ, Четвер 09 червня 2022 08:54
В Україні зросла кількість постраждалих від російської агресії дітей Фото: в Україні від російської агресії постраждала 751 дитина (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждала понад 751 дитина. З них загинули 263 дитини, а отримали поранення 488.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

Найбільше від російської агресії постраждало дітей у Донецькій області – 190, Харківській – 132, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 30, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.

За даними відомства, в Харківській області в результаті обстрілів окупантами об'єктів цивільної інфраструктури отримали поранення 10 дітей. Про це стало відомо в ході фіксації кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, за даними на кінець травня з початку повномасштабної війни окупанти депортували вже 230 тисяч дітей. Росія хоче знищити українську націю.

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