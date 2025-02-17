Бойцы ССО уничтожили 23 оккупантов во время зачистки промышленного объекта (видео)

Бойцы Сил специальных операций провели зачистку промышленного объекта в тылу врага. Было уничтожено 23 оккупанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Во время проведения аэроразведки на одном из направлений, операторы дронов 3-го полка Сил специальных операций обнаружили скопление врага в одном из зданий промышленного предприятия.

Было решено отправить тактическую группу к объекту, занятому врагом. Спецназовцы провели зачистку помещения, воины ССО удерживали позиции в течение двух суток.

В результате интенсивных боевых действий на территории предприятия вспыхнул пожар. После операции группа операторов ССО успешно отошла на бронированных автомобилях Hamvee.

В результате молниеносно выполненного задания, операторами ССО уничтожено 23-х оккупантов: 10 в здании и 13 вокруг него.

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