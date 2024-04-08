Ситуация на фронте сегодня 8 апреля

В Украине на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом, враг нанес 7 ракетных и 104 авиационных удара, осуществил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ночью, российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 17 ударных БпЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:

Гремяч Черниговской области ;

; Харьков и Берестовое Харьковской области ;

; Часов Яр, Дилиевка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Нетайлово, Первомайское, Новоселовка Первая, Очеретино, Яснобродовка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;

; Орехов, Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находились более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника возле населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Спирное, Выемка, Федоровка, Раздоловка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 8 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где противник, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 8 безуспешных атак позиций наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 5 зенитно-ракетных комплексах, 1 башне связи и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.