Воины ГУР получили новейший дрон-невидимку Hazard: что о нем известно

Украинские разведчики получили новейшие дроны Hazard. Они могут быть незаметными для вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram .

Как отметили в ГУР, уникальный беспилотный авиационный комплекс Hazard и автомобиль HMMWV воины получили от американской благотворительной организации Help Heroes of Ukraine.

Фото: украинские разведчики получили дроны Hazard (t.me/DIUkraine)

Hazard

В ГУР обратили внимание, что в комплекс Hazard входят:

десять дронов-камикадзе;

пусковое оборудование;

пульт управления.

По данным разведки, конструкция беспилотника создана из композитных материалов, это позволяет ему оставаться невидимым для вражеских средств РЭБ. При этом работа дрона бесшумная, что обеспечивает максимальную скрытность.

Такие беспилотники могут преодолевать значительное расстояние, их можно оснастить боевыми частями разной мощности для уничтожения объектов врага.