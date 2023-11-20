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Воины "Азова" с помощью артиллерии уничтожили вражеских пехотинцев в лесу (видео)

Архивное фото: Воины "Азова" с помощью артиллерии уничтожили вражеских пехотинцев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Бойцы "Гвардии наступления" обнаружили группу российских пехотинцев в лесу и нанесли удар из артиллерии. Процесс ликвидации оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Работа аэроразведчиков и артиллеристов бригады "Азов", - говорится в сообщении.

В результате удачной работы украинских воинов была уничтожена живая сила противника.

ВСУ уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 20 ноября, составили 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 319 210 военных.

Также украинские бойцы за минувшие сутки уничтожили почти 300 оккупантов, технику и склад боеприпасов врага на Таврическом направлении.

А в армии Эстонии сообщили, что РФ понесла значительные потери на левом берегу Днепра и уже была вынуждена опрокидывать дополнительные части оккупантов с других участков фронта.

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