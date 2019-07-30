Суддя ОАСК Вовк прокоментував виклик до ГПУ

Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк заявив, що не боїться вручення підозри Генеральною прокуратурою України (ГПУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Вовка Facebook.

Крім того, він називав це "єдиною можливістю довести абсурдність ситуації".

"Я не боюся вручення підозри. Більше того, я особисто закликав саме до законних процесуальних дій. Вручення підозри - це єдина законна можливість довести абсурдність ситуації, яку штучно створили Ситник і Горбатюк", - заявив він.

За його словами, дана справа є спробою старої влади вмешатся в суддівську незалежність.

"Ця справа є вигаданою, юридично безперспективною і є останньою спробою старої влади втрутитися в суддівську незалежність", - зазначив Вовк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ відзначили, що обшуки проходили по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями ОАСК.

Після цього керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що керівництво Генеральної прокуратури України досі не підписало підозри. Він повідомляв, що підозри були направлені на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергія Кизю 28 липня.

29 липня підозри на суддів Окружного адміністративного суду Києва надійшли на підпис заступнику генерального прокурора.

30 липня Генеральна прокуратура України викликала для вручення підозри главу ОАСК Павла Вовка. Він повинен з'явиться в Генпрокуратуру 2 серпня о 14:00 для проведення процесуальних дій.

Крім того, Горбатюк додав, що попередні заступники генерального прокурора Юрія Луценка "не підписали жодної підозри суддям", які подавалися управлінням спецрозслідувань, зокрема щодо справ пов'язаних із Майданом.