Внаслідок обстрілів окупантами Донецької області поранення отримали двоє цивільних
Російські війська 11 травня обстріляли Донецьку область. Внаслідок цього поранення отримали двоє мирних мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Поранення отримали цивільні у Нью-Йорку та Новоселівці.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу надали людині, яка отримала поранення у Луганській області.
Також зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Окупанти обстріляли Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Нагадаємо, що вчора, 11 травня, окупанти у Донецькій області за добу вбили трьох мирних мешканців.
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