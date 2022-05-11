Внаслідок обстрілів окупантами Донецької області поранення отримали двоє цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Також зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу надали людині, яка отримала поранення у Луганській області.

Поранення отримали цивільні у Нью-Йорку та Новоселівці.

Нагадаємо, що вчора, 11 травня, окупанти у Донецькій області за добу вбили трьох мирних мешканців.

Також ми писали, що ЗСУ збили ворожий гелікоптер Мі-24 на Донбасі.

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