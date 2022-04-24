Обстріли Харківської області не припинялися на Великдень: є загиблі та поранені
Обстріли Харківської області не припинялися на Великдень. В результаті ударів окупантів дві людини загинули, ще 14 поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної Військової адміністрації Олега Синегубова.
"Окупанти завдали ударів по околицях Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки Харкова. Поранені три людини", - написав у Telegram глава ОВА.
Він додав, що на Великдень обстрілів зазнали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними, дві людини загинули, ще 11-поранені, в тому числі 11-денне немовля.
Постраждалі по містах:
- Чугуїв-6;
- Малинівка-5;
- Золочів-1.
"Всю минулу ніч і сьогоднішній день Національна поліція патрулює в уклеенном режимі", - додав Синьогубов.
Нагадаємо, сьогодні прокуратура порушила кримінальну справу за фактом загибелі в результаті обстрілу 59-річного чоловіка в Чугуєві.
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