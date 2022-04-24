Обстріли Харківської області не припинялися на Великдень: є загиблі та поранені

Фото: окупанти не припиняли обстріли Харківської області на Великдень (УНІАН)

Обстріли Харківської області не припинялися на Великдень. В результаті ударів окупантів дві людини загинули, ще 14 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної Військової адміністрації Олега Синегубова.

"Окупанти завдали ударів по околицях Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки Харкова. Поранені три людини", - написав у Telegram глава ОВА. Він додав, що на Великдень обстрілів зазнали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними, дві людини загинули, ще 11-поранені, в тому числі 11-денне немовля. Постраждалі по містах: Чугуїв-6;

Малинівка-5;

Золочів-1. "Всю минулу ніч і сьогоднішній день Національна поліція патрулює в уклеенном режимі", - додав Синьогубов.