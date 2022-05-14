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Україна через війну втратила понад 20% залізничної мережі

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Україна, Субота 14 травня 2022 15:58
Україна через війну втратила понад 20% залізничної мережі Фото: в Україні через бойов дії пошкоджено понад 20% залізниці (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Юрченко

Україна через бойові дії втратила понад 20% залізничної мережі. Всього було пошкоджено близько 6,3 тисячі кілометрів колій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Наразі працюємо над забезпеченням ланцюгів доставки вантажів, змінюємо напрямки торговельних потоків через блокаду українських морських портів та втрату близько 23% залізничної мережі", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Також він розповів про інші масштаби руйнувань в результаті війни, зокрема про пошкодження:

  • 23 573 км автодоріг;
  • 289 автомобільних та 41 залізничного мостів.

Нагадаємо, що для відновлення зруйнованих доріг знадобиться 3-4 роки та близько 900 млрд гривень.

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