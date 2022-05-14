Україна через війну втратила понад 20% залізничної мережі
Фото: в Україні через бойов дії пошкоджено понад 20% залізниці (facebook com Ukrzaliznytsia)
Україна через бойові дії втратила понад 20% залізничної мережі. Всього було пошкоджено близько 6,3 тисячі кілометрів колій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
"Наразі працюємо над забезпеченням ланцюгів доставки вантажів, змінюємо напрямки торговельних потоків через блокаду українських морських портів та втрату близько 23% залізничної мережі", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Також він розповів про інші масштаби руйнувань в результаті війни, зокрема про пошкодження:
- 23 573 км автодоріг;
- 289 автомобільних та 41 залізничного мостів.
Нагадаємо, що для відновлення зруйнованих доріг знадобиться 3-4 роки та близько 900 млрд гривень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.