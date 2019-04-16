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На відновлення Нотр-Даму за добу зібрали 600 млн євро

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 19:46
На відновлення Нотр-Даму за добу зібрали 600 млн євро
Фото: пожежа в Парижі (twitter.com/RemyBuisine)

Родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро

На відновлення Нотр-Дам де Парі за добу зібрали понад 600 млн євро. Про це повідомляє Le Figaro.

Зазначимо, сім'я Бетанкур-Мейер і група компаній L'Orеal вирішили спільно взяти участь в реконструкції собору Нотр-Дам і оголосити про пожертвування в розмірі 100 млн євро. Ще сім'я французького бізнесмена-мільярдера Бернара Арно і його група LVMH, яка володіє брендом Louis Vuitton, виділить 200 млн євро на відновлення після пожежі у Нотр-Дам де Парі. Також на відновлення постраждалого від пожежі собора родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро.

Нагадаємо, вчора сталась масштабна пожежа в Нотр-Дам де Парі. До тушіння вогню були залучені 400 пожежних. Як повідомлялось, у пожежі постраждали двоє поліцейських та один пожежний. 

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон заявив, що собор буде відновлений. За словами Макрона, пожежа стала ударом для цілої нації. У прокуратурі зазначили, що не знайшли ознак навмисного підпалу Нотр-Дама.

Ректор собору Патрік Шові заявив, що з постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі вдалося винести частину святинь. Зокрема, з палаючого собору вдалося винести терновий вінець Ісуса Христа, туніку Святого Людовика, а також кілька картин. У той же час великі полотна були знищені пожежею.

Собор Паризької Богоматері - католицький храм на острові Сіте в центрі Парижа. Він є одним з найвідоміших культових споруд світу. Щороку подивитися на Нотр-Дам де Парі приїжджає 13-14 мільйонів туристів. Собор Паризької Богоматері є географічним центром не тільки Парижа, але і всієї країни. Саме тут знаходиться так званий "Нульовий кілометр", від якого ведуть відлік все відстані у Франції.

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