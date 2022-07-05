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Щоб відновити 80% експорту, Україна потребує комплексного вирішення логістики, - радник прем’єра

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Вівторок 05 липня 2022 20:40
Щоб відновити 80% експорту, Україна потребує комплексного вирішення логістики, - радник прем’єра Фото: щоб відновити 80% експорту, Україна потребує комплексного вирішення логістики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Для того, щоб відновити на 80% експортний потенціал України в умовах заблокованих морських портів, необхідно реалізувати комплексну програму інтеграції наших транспортних шляхів у Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем’єр-міністра Кирила Криволапа.

"Ми говоримо про повноцінне членство України у ЄС, у тому числі логістичне. А це означає, що їх вузькоколійна залізна дорога має заходити в українські логістичні хаби, і навпаки. Ми також говоримо про створення перевалочних пунктів. Тож уряд має реалізувати дуже комплексну програму з розширення шляхів на Захід", - переконаний Криволап.

Він підкреслив: залучення інвестицій для розбудови України тісно пов’язане з логістикою, тому уряд має подбати про те, щоб наші товари діставалися до європейських клієнтів за лічені дні.

"Є також певні фінансові інструменти, які можна використати - наприклад страхування вантажів тих перевізників, які хочуть, але бояться працювати з Україною. Таке поєднання інвестицій в інфраструктуру та фінансових механізмів дасть змогу компенсувати під 80% експорту, який Україна мала раніше", - резюмував Криволап.

Як відомо, за підсумками першого півріччя експорт з України впав на 55,6%. Виторг від експорту товарів з України впав на 23,7% у порівнянні з січнем-червнем 2021 року - до $22,8 млрд. У другому кварталі показник упав на 37,4% у порівнянні з першим кварталом та на 45,8% у порівнянні з другим кварталом 2021 року - до $8,78 млрд.

Раніше група "Метінвест" оголосила про зупинення видобутку на трьох ГЗК і зниження потужності заводу "Каметсталь" через неможливість вчасно доставити продукцію замовникам, пов'язана з логістичними труднощами: вузькі прикордонні переходи на залізниці не здатні забезпечити достатній обсяг навантаження.

Наразі на кордоні перевалюється до 2 тисяч вагонів на добу, в той час, як ця цифра має бути вдвічі вищою. Через це на кордонах скупчилися величезні пробки з потягів, а вантажі йдуть до замовників декілька місяців.

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