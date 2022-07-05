Чтобы восстановить 80% экспорта, Украина нуждается в комплексном решении логистики, - советник премьера

Для того, чтобы восстановить на 80% экспортный потенциал Украины в условиях заблокированных морских портов, необходимо реализовать комплексную программу интеграции наших транспортных путей в Евросоюз.

"Мы говорим о полноценном членстве Украины в ЕС, в том числе логистическое. А это значит, что их узкоколейная железная дорога должна заходить в украинские логистические хабы, и наоборот. Мы также говорим о создании перевалочных пунктов. Поэтому правительство должно реализовать очень комплексную программу по расширению путей на Запад", - убежден Криволап.

Он подчеркнул: привлечение инвестиций для развития Украины тесно связано с логистикой, поэтому правительство должно позаботиться о том, чтобы наши товары добирались до европейских клиентов за считанные дни.

"Есть также определенные финансовые инструменты, которые можно использовать - например страхование грузов тех перевозчиков, которые хотят, но боятся работать с Украиной. Такое сочетание инвестиций в инфраструктуру и финансовых механизмов позволит компенсировать под 80% экспорта, который Украина имела раньше", - резюмировал Криволап.

Как известно, по итогам первого полугодия экспорт из Украины упал на 55,6%. Выручка от экспорта товаров из Украины упала на 23,7% по сравнению с январем-июнем 2021 года - до $22,8 млрд. Во втором квартале показатель упал на 37,4% по сравнению с первым кварталом и на 45,8% по сравнению со вторым кварталом 2021 года - до $8,78 млрд.

Ранее группа "Метинвест" объявила о приостановке добычи на трех ГОК и снижение мощности завода "Каметсталь" за невозможности вовремя доставить продукцию заказчикам, связанная с логистическими трудностями: узкие пограничные переходы на железной дороге не способны обеспечить достаточный объем нагрузки.

Сейчас на границе переваливается до 2 тысяч вагонов в сутки, в то время, как эта цифра должна быть вдвое выше. Из-за этого на границах скопились огромные пробки из поездов, а грузы идут к заказчикам несколько месяцев.