"Скористаємося шансом для дипломатії": в ОП відреагували на слова Байдена про вторгнення Росії

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна скористається шансом для дипломатії. Однак ніхто не знає, "які думки в голові" у президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Подоляк зазначив, що позиція президента США Джо Байдена, безсумнівно, заснована на інформації розвідувальної спільноти, заявивши, що "це не питання згоди або незгоди із заявами".

Однак, зазначив Подоляк, "слід звернути увагу на більш важливий сенс у словах президента Байдена: він підтвердив, що шанс для дипломатії все ж є. І ми скористаємося цим шансом".

Інший високопоставлений український чиновник повідомив CNN, що президент України Володимир Зеленський все ще планує відправитися в Мюнхен і повернутися в той же день. Але він зазначив, що"ситуація з безпекою буде оцінена вранці".