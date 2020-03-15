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Скористалися карантином: на КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною почали ремонтувати дорогу

Новини » Суспільство     15.03.2020 - 03:35
Скористалися карантином: на КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною почали ремонтувати дорогу
Ілюстративне фото (facebook.com/Олексій Гетманенко)

КПП майже безлюдний, тому роботи ведуться швидко

На пункті пропуску “Тиса” на кордоні з Угорщиною, скориставшись карантином через коронавірус, почали ремонтувати розбиту дорогу. Про це у Facebook повідомив в.о.голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.

Він зазначив, що КПП майже безлюдний, тому роботи ведуться швидко.

“У пункті пропуску “Тиса” на українсько-угорському кордоні розпочали ремонтувати дорогу. Це частина міжнародної траси М06. Зараз там посилено працює підрядна організація. Укладають асфальтобетонне покриття. Через карантинні заходи, пункт пропуску майже порожній, тому роботи проходять у пришвидшеному темпі”, - зазначив Гетманенко.

Нагадаємо, що з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. Крім того, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня повністю припиняється авіасполучення і пасажирські перевезення. Загалом на період карантину в Україні призупиняють роботу 107 пунктів пропуску.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав громадян для уникнення поширення коронавірусу утриматися від поїздок між містами України. Також він заявив, що Україна залишається країною, в якій ситуація з коронавірусом розвивається за помірним сценарієм - кластерів та великих спалахів хвороби поки що немає.

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