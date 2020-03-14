Карантин в Україні: 107 пунктів пропуску призупиняють роботу

Фото: Сергій Дейнеко (dpsu.gov.ua)

На період карантину в Україні працюватимуть 123 пункти пропуску

На період карантину в Україні 107 пунктів пропуску призупиняють роботу. Про на брифінгу повідомив голова Держприкордонслужби Сергей Дейнеко.

"Дещо хотів би деталізувати ті положення в розпорядженні Кабміну. З 230 діючих пунктів пропуску через державний кордон залишаються працювати 123. 107 до 3 квітня тимчасово припиняють свою роботу", - зазначив він.

За його словами, пунктів пропуску, які будуть працювати, досить. Він також зазначив, що закриті ті, де спостерігався невеликий пасажиропотік.

"Ми обрали такі пункти пропуску, де в нас іде невеликий рух пасажирів. Наприклад, є такі пункти, де можуть за добу перетнути кордон 3-5 людей. Ми залишили необхідну кількість пропуску з кожною суміжною країною. Можу запевнити, що цього буде достатньо для того, щоб забезпечити стабільні пропускні операції на будь-якій ділянці кордону", - заявив Дейнеко.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що на період карантину можуть закрити більшість пунктів пропуску, а працювати будуть лише близько 50.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. Крім того, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня повністю припиняється авіасполучення і пасажирські перевезення.