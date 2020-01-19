У неділю можливі обмеження руху в районі аеропорту "Бориспіль"

Водіїв попереджають про можливі обмеження дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе і в районі аеропорту "Бориспіль" сьогодні, 19 січня через траурні заходи у зв'язку з атакою на український літак в Ірані. Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони у своєму Facebook.

УДО просить водіїв врахувати інформацію про можливі обмеження дорожнього руху.

"19 січня у зв'язку з траурними заходами із вшанування загиблих громадян України в авіакатастрофі рейсу PS 752 "Тегеран-Київ" можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе і в районі міжнародного аеропорту "Бориспіль", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, тіла загиблих українців в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані доставлять в Україну сьогодні, 19 січня. Так, орієнтовно о 11:30 розпочнеться церемонія пам'яті загиблих у результаті катастрофи літака компанії МАУ в Ірані. Захід пройде в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Як писало РБК-Україна, напередодні в Ірані завершили ідентифікацію усіх українських жертв авіакатастрофи. Після ідентифікації міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Тегеран готовий передати Києву тіла загиблих українців.

Підкреслимо, атака на літак МАУ поблизу іранського Тегерана сталася 8 січня 2020 року. Літак МАУ, який виконував рейс Тегеран-Київ, набирав висоту, коли в нього потрапили ракети іранської системи протиповітряної оборони. На третій день після катастрофи Іран визнав ракетну атаку на український літак. У результаті трагедії загинули 176 осіб, серед яких 11 громадян України.