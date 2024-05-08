Не осенью. В Нидерландах сообщили детали поставок F-16 в Украину

"С лета этого года мы готовы предоставить реальный потенциал, начиная с датских F-16, а затем нидерландских F-16. Разумеется, украинская сторона также должна быть готова к этому: должна быть создана соответствующая инфраструктура и возможности для технического обслуживания, начиная с запасных частей и заканчивая боеприпасами", - заявила она.

По ее словам, коалиция очень усердно работает над поставками истребителей в Украину.

"Я очень надеюсь, что с лета этого года мы сможем поставить системы ПВО в некоторых частях", - отметила министр.