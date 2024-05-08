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Не осенью. В Нидерландах сообщили детали поставок F-16 в Украину

Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Поставки истребителей F-16 в Украину начнутся уже этим летом. Поставки самолетов уже готова начать Дания.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью LRT.

"С лета этого года мы готовы предоставить реальный потенциал, начиная с датских F-16, а затем нидерландских F-16. Разумеется, украинская сторона также должна быть готова к этому: должна быть создана соответствующая инфраструктура и возможности для технического обслуживания, начиная с запасных частей и заканчивая боеприпасами", - заявила она. 

По ее словам, коалиция очень усердно работает над поставками истребителей в Украину.

"Я очень надеюсь, что с лета этого года мы сможем поставить системы ПВО в некоторых частях", - отметила министр. 

F-16 для Украины

В 2023 году под руководством Нидерландов и Дании была создана авиационная коалиция, целью которой стала передача Украине современных истребителей F-16.

Недавно стало известно, что первая группа украинских пилотов успешно завершила базовую программу обучения в Великобритании и уже приступила к тренировкам на F-16 в Дании.

В Пентагоне заявили, что первые истребители F-16 могут быть переданы Украине уже в этом году.

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