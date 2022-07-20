"Динамо" розійшлося миром із "Фенербахче" в кваліфікації Ліги чемпіонів

Нульовою нічиєю завершився перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 між київським "Динамо" та стамбульським "Фенербахче".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

"Динамо" – "Фенербахче" – 0:0

Попри статус першого офіційного матчу для обох команд, довго вони не запрягали. Зі старту суперники почали шукати підходи до воріт один одного. Зокрема, "Фенербахче" шукав щастя під час стандартів.

Але справді небезпечний момент турки створили з гри. Це Валенсія класно пробив головою згори вниз після флангового навісу, але Бущан фантастично склався і виконав видовищний сейв.

"Динамо" невдовзі відповіло двома напівнагодами. Спершу Бєсєдін лише трохи не зумів дотягнутися до прострілу Дубінчака. Потім же Вербіч із перспективної позиції пробив в один дотик після передачі Кендзьори – невлучно.

Надалі значно побільшало боротьби й дрібних провокацій у центрі поля. Як наслідок, до перерви глядачі дочекалися лише на один момент, але Бущан у непростій ситуації парирував удар Кадіоглу з-за меж штрафного.

У другому таймі продовжилися тенденції першої половини. Лише боротьби та неточних спроб пробити побільшало. "Динамо" грало на рівних із "Фенербахче", чим неабияк присоромило експертів. Ті здебільшого прогнозували легку прогулянку для "жовтих канарок".

Супермомент "динамівці" створили на 71-й хвилині. Український гранд вибіг у швидку контратаку, м'яч із лівого флангу перевели праворуч, звідки Циганков прострілив на лінію штрафного. Транзитом через партнера м'яч опинився у Бєсєдіна, який намагався технічно покласти в дальній кут, але трохи не докрутив...

"Фенербахче" відповів на 80-й. Брума отримав пас на лівому куті штрафного, хитнув Сидорчука й пробив у праву дев'ятку. Та Бущан вкотре яскраво продемонстрував, що небезпідставно став першим номером "Динамо" та збірної.

Зрештою, відкрити рахунок команди так і не зуміли. Отже, доля путівки в наступний раунд вирішиться у Стамбулі 27 липня. Однак, після перформансу в Лодзі за поїздку "Динамо" до Туреччини можна не турбуватися – українцям цілком до снаги здолати цей "Фенербахче".