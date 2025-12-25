ua en ru
Гадалка, астролог и хиромант: какие "магические" профессии официально существуют в Украине

Четверг 25 декабря 2025 06:40
Гадалка, астролог и хиромант: какие "магические" профессии официально существуют в Украине
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине астрологи, гадалки и хироманты официально внесены в классификатор профессий и могут легально работать и платить налоги. Соответствующий код профессий действует и в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.

Какие "необычные" профессии являются официальными

В Классификаторе профессий Украины предусмотрен код 515, к которому относятся астрологи, гадалки и хироманты. Эти специальности могут быть официально указаны в трудовых документах, а деятельность в этой сфере требует регистрации и уплаты налогов.

Астролог - это специалист, который анализирует влияние небесных тел на события и поведение людей и делает прогнозы на основе астрономических расчетов. Подобные представления имеют глубокие корни в украинской традиции: наши предки связывали расположение звезд, затмения и другие небесные явления с урожаем, погодой и течением важных событий. Народные приметы, связанные с солнцем, луной и звездным небом, фактически были элементами древнего астрологического мировоззрения.

Гадалка или ворожбит - это человек, который предсказывает будущее или толкует события с помощью символических действий, предметов или ритуалов. В украинской культуре гадания традиционно проводили в переходные периоды года - в конце осени и зимой, особенно во время Рождества, Андрея и на Старый Новый год. Распространенными были гадания на воске, воде, свечах, именах прохожих или бытовых предметах. Сегодня эта деятельность официально классифицируется как профессиональная.

Хиромант - это специалист, который занимается толкованием линий и форм на ладонях человека. В отличие от астрологии и гадания, эта практика имеет менее глубокие корни в украинской традиции и пришла на наши земли относительно поздно - примерно полтора века назад. В то же время элементы символического отношения к телу и его знакам в народной культуре все же существовали, хотя ладони не были центральным объектом таких верований.

Налоги и легальная деятельность

В Государственной службе занятости напоминают: если астрологи, гадалки или хироманты получают доход от своей деятельности, они должны зарегистрироваться как физические лица-предприниматели и платить налоги. Это касается любой оплачиваемой работы независимо от ее специфики.

Таким образом, даже нетипичные для современного рынка профессии в Украине имеют официальный статус и подпадают под общие правила ведения предпринимательской деятельности.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине официально существуют и другие малоизвестные, на первый взгляд необычные профессии, которые внесены в Классификатор профессий. В частности в нашей стране есть батанники, реологи, териологи, фабрикаторы и целители.

Также мы рассказывали, что из-за развития технологий и автоматизации до 2030 года в Украине могут исчезнуть или существенно сократиться профессии, связанные с рутинной работой. Прежде всего это касается кассиров, продавцов, операторов колл-центров, почтовых работников, секретарей и библиотекарей. В то же время государство фиксирует появление новых специальностей в сфере ИТ, искусственного интеллекта, анализа данных и кибербезопасности.

