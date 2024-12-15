Ворожа ІПСО. У Запоріжжі спростували чутки про наступ росіян на місто

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова під час брифінгу.

"Нас лякають із вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. У жовтні - наступ на Запоріжжя, в листопаді - от вони вже пішли, а в грудні - все, збираємо валізи. Це все - ІПСО, але на яку суспільство реагує", - сказав він.

Федоров додав, що у селищі Комишуваха, яке знаходиться за 20 км від фронту, свідомо не розпочали будівництво підземної школи. За його словами, таке рішення ухвалили для уникнення хибних оцінок ситуації.

"... щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо ми будемо звідти возити дітей", - пояснив голова Запорізької ОВА.