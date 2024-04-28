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Пограничники нашли в Тисе двух погибших мужчин

Украина, Воскресенье 28 апреля 2024 11:57
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Пограничники нашли в Тисе двух погибших мужчин Фото: двое мужчин пытались незаконно пересечь границу Украины, но утонули в Тисе (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники обнаружили в Тисе тела двух мужчин. Они погибли, вероятно, пытаясь переплести реку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Утопленников нашли вчера вечером на Закарпатье во время патрулирования украинско-румынской границы", - говорится в сообщении.

К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников Нацполиции.

"Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тела из воды удалось только на утро. Сейчас личности погибших устанавливаются", - добавили в ГПСУ.

Ситуация с пересечением Тисы

Отметим, что с введением военного положения и мобилизации в Украине, нередкими стали случаи попыток незаконного выезда мужчин призывного возраста из Украины.

Одним из популярных "маршрутов" - переплыть реку Тиса, которая, начинаясь в Закарпатской области, на разных участках проходит по границе Украины со Словакией, Венгрией и Румынией. При этом глубина реки Тиса на участке границы с Румынией и Венгрией, кое-где достигает 2,5 метра, а ширина - 80 метров.

Как рассказали пограничники, с начала полномасштабного вторжения это уже 24 случай гибели мужчин, пытавшихся преодолеть реку. Причем, только за 2023 год в реке Тиса утонули около 20 мужчин. И это те, чьи тела удалось найти.

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