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На границе с Румынией заметили медведей. Пограничники предупредили об опасности уклоняющихся

Понедельник 20 мая 2024 02:43
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На границе с Румынией заметили медведей. Пограничники предупредили об опасности уклоняющихся Иллюстративное фото: на границе с Румынией были замечены медведи (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На горных маршрутах рядом с украинско-румынской границей было зафиксировано большое количество медведей. Это может оказаться опасным для туристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным пограничников, на днях пограничный наряд заметил на остатках снега следы медведей и разбросанные на местности вещи.

Несмотря на то, что в настоящее время большинство горных маршрутов закрыто, есть категория желающих, которые все же идут в горы. Речь о мужчинах, желающих не законно пересечь границу и пойти в Румынию.

"Туристы" отправляются в высокогорье, обычно распланировав дальнейшее проживание за границей, поэтому и вещи берут с собой немало. Однако в определенный момент им становится тяжело нести вещи, они просто бросают их в лесу. Среди оставленного часто есть пища, которая и становится причиной увеличения случаев появления диких зверей.

"Предостерегаем! Воздерживайтесь от посещения закрытых горных маршрутов вдоль границы, это может быть опасным для вашей жизни", - сообщили пограничники.

Напомним, после того, как в Украине ввели военное положение и объявили о мобилизации, участились случаи незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста.

Фото: пограничники предупредили об опасности уклоняющихся (facebook.com/DPSUkraine)

В частности, мужчины пытаются переплыть реку Тиса, которая идет по границе Украины и Словакии. Однако из-за стремительного потока воды и глубина не всегда позволяют сделать это удачно – поэтому пограничники часто находят тела мужчин.

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Граница с Украиной Румыния Пограничники
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