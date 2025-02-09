Россияне запустили по Украине "Шахеды": где существует угроза применения дронов

Фото: враг не оставляет попыток в атаках дронами (Getty Images)

Вечером, 9 февраля, российские захватчики в очередной раз запустили по Украине дроны. Угроза применения ударных беспилотников существует в ряде областей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Военные информировали, что по состоянию на 21:23, угроза применения ударных дронов существовала для Харьковской, Черкасской и Донецкой областей. Фиксация беспилотников была до этого и в других регионах, однако по обновленным данным, движение вражеских дронов следующее: "Шахеды" на севере и центре Сумской области - курс юго-западный;

"Шахеды" в Полтавской области курсом в Черкасскую;

"Шахматы" в Черниговской области в юго-западном направлении;

"Шахеды" в Харьковской области курсом на запад;

дроны в Черниговской области летят юго-западным курсом в Киевскую область;

беспилотники в районе Харькова и на юге - курсом на запад. Где объявили тревогу По состоянию на 21:54 сигнал воздушной тревоги продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.