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Россияне запустили по Украине "Шахеды": где существует угроза применения дронов

Воскресенье 09 февраля 2025 21:54
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Россияне запустили по Украине "Шахеды": где существует угроза применения дронов Фото: враг не оставляет попыток в атаках дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 9 февраля, российские захватчики в очередной раз запустили по Украине дроны. Угроза применения ударных беспилотников существует в ряде областей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Военные информировали, что по состоянию на 21:23, угроза применения ударных дронов существовала для Харьковской, Черкасской и Донецкой областей. Фиксация беспилотников была до этого и в других регионах, однако по обновленным данным, движение вражеских дронов следующее:

  • "Шахеды" на севере и центре Сумской области - курс юго-западный;
  • "Шахеды" в Полтавской области курсом в Черкасскую;
  • "Шахматы" в Черниговской области в юго-западном направлении;
  • "Шахеды" в Харьковской области курсом на запад;
  • дроны в Черниговской области летят юго-западным курсом в Киевскую область;
  • беспилотники в районе Харькова и на юге - курсом на запад.

Россияне запустили по Украине &quot;Шахеды&quot;: где существует угроза применения дронов

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:54 сигнал воздушной тревоги продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

Россияне запустили по Украине &quot;Шахеды&quot;: где существует угроза применения дронов

Напомним, что в ночь на 9 февраля враг выпустил по Украине 151 беспилотник, в связи с чем силы ПВО работали в 14 областях страны.

По итогу противовоздушной обороне удалось уничтожить 70 вражеских дронов, а еще 74 - были локально потеряны.

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