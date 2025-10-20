Вражеская артиллерия ударила по Черниговщине, на фронте продолжаются десятки атак, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 16:30 вдоль всей линии фронта состоялось 133 боевых столкновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии пострадала община населенного пункта Блешня Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло три вражеские атаки. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом 13 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 76 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, шесть из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Бологовки, Каменки и Кутьковки. В настоящее время продолжается одно боевое столкновение.
На Купянском направлении продолжаются две вражеские атаки на позиции украинских подразделений вблизи Купянска и Богуславки.
На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила одну атаку на позиции украинцев в районе населенного пункта Шандриголовое.
На Славянском направлении с начала суток противник восемь раз атаковал вблизи Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки, Федоровки и в направлении Звановки.
На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенного пункта Ступочки.
На Константиновском направлении наши защитники отбили 12 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах Александро-Шультино, Катериновки, Щербиновки, Русиного Яра, Софиевки и Полтавки. До сих пор продолжается еще одно боевое столкновение.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 55 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Дорожное, Полтавка, Сухецкое, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 54 атаки.
На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 17 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Запорожье, Андреевка-Клевцово, Александроград, Вороное, Сосновка, Калиновское, Новогригорьевка, Ольговское и в направлении Орестополя, Алексеевки и Привольного. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиационный удар по населенному пункту Железнодорожное.
На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть атак противника в направлении Плавней и Приморского, вблизи Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска, Степного. До сих пор продолжаются еще два боевых столкновения.
На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Николаевка, совершил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 45 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 398 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 94 единицы автомобильной техники оккупантов.