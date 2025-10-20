Танки и артиллерийские системы: Генштаб обновил данные по потерям врага на 20 октября

За последние сутки продолжается активное отражение агрессии РФ. Противник теряет личный состав и технику, фиксируется рост уничтоженной бронетехники и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба Украины в сети Telegram.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, к 20 октября ориентировочные потери противника с начала полномасштабного вторжения составили: около 1 131 070 личного состава, что на 890 больше по сравнению с предыдущими данными за 19 октября.

Также за последние сутки уничтожено 2 танка, 45 артиллерийских систем и 398 единиц беспилотников оперативно-тактического уровня.

Боевые машины и авиация

Общее число уничтоженных боевых бронированных машин достигло 23 399, а потери авиации включают 428 самолетов и 346 вертолетов. Кроме того, отмечены потери крылатых ракет — 3 864 единицы.

Сухопутная техника и спецоборудование

Автомобильная техника и цистерны из ГСМ противника увеличились на 94 единицы, доведя общий показатель до 64 892. Специальной техники уничтожено 3 980 единиц. Потери корабельного состава остаются на уровне 28 единиц.

За последние сутки наибольший рост отмечен по БПЛА и артиллерийским системам, что демонстрирует активное использование противником тактической авиации и дальнобойной артиллерии.

Эти данные подчеркивают продолжающееся интенсивное сопротивление украинских войск и эффективность действий по нейтрализации атак противника.