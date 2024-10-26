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"Реал" с Луниным в воротах разгромно проиграл "Барселоне" в Эль Класико

Мадрид, Суббота 26 октября 2024 23:55
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"Реал" с Луниным в воротах разгромно проиграл "Барселоне" в Эль Класико Фото: "Блаугранас" перед стартовым свистком (x.com/FCBarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" украинца Андрея Лунина с крупным счетом уступил "Барселоне" в 11-м туре чемпионата Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 11-й тур

"Реал" – "Барселона" – 0:4

Голы: Левандовски, 54, 56, Ямал, 77, Рафинья, 85

Первый тайм был небогат на голевые моменты. Лунин справился с ударами Ямала и Педри. Мадридец Винисиус пробил рядом со штангой. Мбаппе в свою очередь даже отправил мяч в сетку ворот каталонцев, но после вмешательства VAR гол отменили из-за минимального офсайда.

На старте второй половины "Барса" шокировала Королевский клуб двумя голами за три минуты. Дважды в объятиях партнеров по команде оказался Левандовски. Сначала польский форвард классно пробил с линии штрафной после передачи из глубины, а затем головой замкнул навес Бальде.

"Реал" бросился вперед большими силами, чтобы отыграться. Но пропустил еще дважды. Ямал получил мяч на входе в штрафную, вошел в площадку и мощно пробил над Луниным. А на 85-й минуте Рафинья убежал от Васкеса и перебросил мяч через украинского кипера.

Благодаря победе "Барселона" закрепила лидерство в Ла Лиге. Каталонцы набрали 30 очков и оторвались от мадридцев, идущих на второй строчке. В активе "Реала" осталось 24 пункта.

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Реал Барселона Чемпионат Испании Андрей Лунин
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