"Реал" с Луниным в воротах разгромно проиграл "Барселоне" в Эль Класико

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Ла Лига, 11-й тур

"Реал" – "Барселона" – 0:4

Голы: Левандовски, 54, 56, Ямал, 77, Рафинья, 85

Первый тайм был небогат на голевые моменты. Лунин справился с ударами Ямала и Педри. Мадридец Винисиус пробил рядом со штангой. Мбаппе в свою очередь даже отправил мяч в сетку ворот каталонцев, но после вмешательства VAR гол отменили из-за минимального офсайда.

На старте второй половины "Барса" шокировала Королевский клуб двумя голами за три минуты. Дважды в объятиях партнеров по команде оказался Левандовски. Сначала польский форвард классно пробил с линии штрафной после передачи из глубины, а затем головой замкнул навес Бальде.

"Реал" бросился вперед большими силами, чтобы отыграться. Но пропустил еще дважды. Ямал получил мяч на входе в штрафную, вошел в площадку и мощно пробил над Луниным. А на 85-й минуте Рафинья убежал от Васкеса и перебросил мяч через украинского кипера.

Благодаря победе "Барселона" закрепила лидерство в Ла Лиге. Каталонцы набрали 30 очков и оторвались от мадридцев, идущих на второй строчке. В активе "Реала" осталось 24 пункта.