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"Ворота в Донецк". В ГУР объяснили важность Авдеевки

Воскресенье 22 октября 2023 21:02
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"Ворота в Донецк". В ГУР объяснили важность Авдеевки Фото: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Город Авдеевка является воротами в Донецк и во всю Донецкую область. Несмотря на сложности, Силы обороны Украины наносят российским захватчикам большие потери в живой силе и технике.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Эспрессо".

По его словам, ситуация на Авдеевском направлении сложная, однако украинские военные сдерживают атакующие действия российских захватчиков. Благодаря этому оккупанты не могут достичь поставленных задач и возвращаются к тактике так называемых "мясных" штурмов, теряя много техники и людей.

"Вместе с тем, кроме собственно тех действий, которые идут со стороны врага, украинские Силы безопасности и обороны продолжают активные действия, продолжают освобождать территорию и продвигаются, в том числе, на отдельных участках фронта согласно общему плану и замыслу. Авдеевка - это по сути ворота в Донецк, ворота на освобождение украинской Донецкой области", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР добавил, что сейчас вокруг Авдеевки происходит очередное обострение, но войска РФ не могут реализовать свои планы.

Он также отметил, что оборона каждого украинского населенного пункта важна, потому что возвращать гораздо труднее, чем держать оборону, но Авдеевка действительно имеет значение.

Ситуация в Авдеевке

В последнюю неделю ситуация в районе Авдеевки обострилась. Российские войска не оставляют попыток захватить город.

Местных жителей продолжают вывозить из города небольшими группами, часто под обстрелами. К примеру, недавно правоохранители попали под удар кассетными боеприпасами в районе Авдеевки. Россияне ударили по ним из установки "Ураган".

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