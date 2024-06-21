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В Амурской области разбился российский вертолет (видео)

Россия, Пятница 21 июня 2024 12:22
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В Амурской области разбился российский вертолет (видео) Фото: в России разбился вертолет Robinson R66 (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Амурской области (Россия) разбился вертолет Robinson R66. Экипаж погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Так, по данным Baza, 20 июня вертолет, принадлежавший компании ООО "Меридиан", совершал перелет с площадки "Зейский лесопромышленный комплекс" до другой посадочной площадки и обратно.

"Однако в назначенное время пилот не сообщил о взлете с промежуточной площадки. На поиски пропавшего транспортного средства вылетели несколько вертолетов, но в первый день найти пропавший вертолет не удалось", - говорится в сообщении.

Позже, за данными Telegram-канала, место крушения вертолета было обнаружено благодаря сработавшему аварийному радиомаяку.

"Утром 21 июня вертолет был найден. Он был практически полностью разрушен. Все находившиеся на борту, предварительно, погибли", - констатирует Baza.

Не первый случай

В марте в Магаданской области упал вертолет Ми-8, на борту которого находились около двадцати человек. В результате авиакатастрофы по меньшей мере один погибший и несколько раненых.

А в августе 2023 года в Челябинской области РФ разбился вертолет Ми-8, который принадлежал ФСБ. По предварительным данным, все, кто были на борту, погибли.

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