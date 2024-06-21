В Амурской области разбился российский вертолет (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza .

Так, по данным Baza, 20 июня вертолет, принадлежавший компании ООО "Меридиан", совершал перелет с площадки "Зейский лесопромышленный комплекс" до другой посадочной площадки и обратно.

"Однако в назначенное время пилот не сообщил о взлете с промежуточной площадки. На поиски пропавшего транспортного средства вылетели несколько вертолетов, но в первый день найти пропавший вертолет не удалось", - говорится в сообщении.

Позже, за данными Telegram-канала, место крушения вертолета было обнаружено благодаря сработавшему аварийному радиомаяку.

"Утром 21 июня вертолет был найден. Он был практически полностью разрушен. Все находившиеся на борту, предварительно, погибли", - констатирует Baza.