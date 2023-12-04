В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии: есть пострадавшие солдаты
В Воронежской области сегодня, 4 декабря, фура врезалась в колонну Росгвардии. В результате инцидента пострадали пять солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По информации пропагандистского канала, ДТП произошло в Бобровском районе на трассе М4 "Дон". Водитель якобы не учел погодные условия, превысил скорость и влетел в колонну Росгвардии, которая состояла из трех автобусов, трех "Уралов" и двух машин сопровождения.
"Погиб один человек - пассажир фуры. Кроме него пострадал водитель грузовика и 5 росгвардейцев", - уточняют пропагандисты.
В то же время, по информации канала, всех пострадавших с травмами различной степени доставили в Бобровскую районную больницу.
Ликвидация росгвардейцев в Украине
Напомним, бойцы Росгвардии принимают участие в захватнической войне против Украины.
В частности, 23 июня стало известно, что наши военные ударили по базе росгвардейцев, которая находилась во временно оккупированном Геническе Херсонской области.
Также 28 августа движение сопротивления взорвало в Энергодаре Запорожской области казарму, в которой находилась росгвардейцы-кадыровцы.
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