ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Воронченко назвав терміни прибуття в Україну американських катерів "Айленд"

Новини » Політика    29.12.2018 - 08:44
Воронченко назвав терміни прибуття в Україну американських катерів "Айленд"
Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua.jpg)

Воронченко зазначив, що катери прибудуть в порт Одеси

Два американських катера "Айленд" повинні прибути в порт Одеси в липні 2019 року. Про це заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню DW.

"У липні вони повинні бути в Україні. Екіпажі готуються, узгоджені порядок доукомплектування цих кораблів і порядок спільної підготовки на базі в Балтіморі. Скориговані і останні заходи, які ми повинні зробити, щоб катери як можна швидше прибули в Україну", - сказав він.

Зазначимо, раніше Воронченко повідомляв, що США передадуть Україні фактично нові катери "Айленд". Також він зазначив, що кораблі переобладнують під вітчизняне артилерійське озброєння.

Як відомо, 27 вересня адмірал берегової охорони США Майкл Макалістер повідомив, що США передали ВМС України два патрульних катери типу Island. Церемонія передачі катерів Україні проходила в Балтіморі (штат Меріленд, США).

У ній брали Президент України Петро Порошенко, дружина президента Марина Порошенко, посол України в США Валерій Чалий і віце адмірал берегової охорони Майкл Макалістер.

Україна отримала майже 350 млн євро кредиту під гарантію Світового банку Розвідувальний літак США почав патрулювання окупованого Криму
Новини України ОдесаСполучені Штати АмерикиУкраїнакорабльВоронченко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся