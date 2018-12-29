Воронченко назвав терміни прибуття в Україну американських катерів "Айленд"

Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua.jpg)

Воронченко зазначив, що катери прибудуть в порт Одеси

Два американських катера "Айленд" повинні прибути в порт Одеси в липні 2019 року. Про це заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю виданню DW.

"У липні вони повинні бути в Україні. Екіпажі готуються, узгоджені порядок доукомплектування цих кораблів і порядок спільної підготовки на базі в Балтіморі. Скориговані і останні заходи, які ми повинні зробити, щоб катери як можна швидше прибули в Україну", - сказав він.

Зазначимо, раніше Воронченко повідомляв, що США передадуть Україні фактично нові катери "Айленд". Також він зазначив, що кораблі переобладнують під вітчизняне артилерійське озброєння.

Як відомо, 27 вересня адмірал берегової охорони США Майкл Макалістер повідомив, що США передали ВМС України два патрульних катери типу Island. Церемонія передачі катерів Україні проходила в Балтіморі (штат Меріленд, США).

У ній брали Президент України Петро Порошенко, дружина президента Марина Порошенко, посол України в США Валерій Чалий і віце адмірал берегової охорони Майкл Макалістер.