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Воронченко назвал сроки прибытия в Украину американских катеров "Айленд"

Новости » Политика    29.12.2018 - 08:44
Воронченко назвал сроки прибытия в Украину американских катеров "Айленд"
Фото: Игорь Воронченко (mil.gov.ua.jpg)

Воронченко отметил, что катеры прибудут в порт Одессы

Два американских катера "Айленд" должны прибыть в порт Одессы в июле 2019 года. Об этом заявил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью изданию DW.

"В июле они должны быть в Украине. Экипажи готовятся, согласованы порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе. Скорректированы и последние меры, которые мы должны предпринять, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину", - сказал он.

Отметим, ранее Воронченко сообщал, что США передадут Украине фактически новые катера "Айленд". Также он отметил, что корабли переоборудуют под отечественное артиллерийское вооружение.

Как известно, 27 сентября адмирал береговой охраны США Майкл Макалистер сообщил, что США передали ВМС Украины два патрульных катера типа Island. Церемония передачи катеров Украине проходила в Балтиморе (штат Мэриленд, США).

В ней принимали Президент Украины Петр Порошенко, жена президента Марина Порошенко, посол Украины в США Валерий Чалый и вице адмирал береговой охраны Майкл Макалистер.

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