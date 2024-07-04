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В Ворохте поскандалили из-за блокпоста, местные напали на сотрудника ТЦК

Ворохта, Четверг 04 июля 2024 19:40
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В Ворохте поскандалили из-за блокпоста, местные напали на сотрудника ТЦК Иллюстративное фото (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

В Ворохте убрали блокпост, из-за которого возникла стычка между местным населением и представителями ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

"Ситуация следующая: на въезде в Ворохту стоит блокпост, который проверяет документы. Из-за этого местные жители заявляют, что на курорт не едут лица, избегающие своего конституционного долга службы в армии", - рассказали военные.

Сегодня местные жители Ворохты начали конфликт в ходе которого напали на военнослужащего ТЦК и побили его машину.

"Данный военнослужащий был ранен и воевал за "подобных лиц". Такая благодарность... Нам не понятно, против чего протестуют местные жители? Против своих же односельчан, которые воюют сейчас и защищают нашу страну? Против сотен тысяч мужчин, которые рискуют жизнью и воюют за наше государство? Возможно, местные протестуют вообще против Украины? Эти вопросы риторические", - отметили в ТЦК.

Однако военные отметили, что несмотря на то, что блокпост был убран, представители ТЦК и в дальнейшем будут проверять документы всех приезжих.

"У нас идет война. И все мужчины на фронте, или в отпуске с фронта. Вот те, что в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает", - заявили военные.

Схватки с ТЦК

Стычки и конфликты между украинцами, не желающими получать повестки и представителями ТЦК в Украине, не редкость. Например, недавно полицейские установили личность мужчины, совершившего нападение с газовым баллончиком на сотрудников ТЦК под Луцком.

После этого на Волыни военнообязанный напал на сотрудника ТЦК. В то же время на Закарпатье мужчина, чтобы не быть мобилизованным, порезал себе руки уже во время визита в ТЦК.

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