В Ворохте поскандалили из-за блокпоста, местные напали на сотрудника ТЦК

В Ворохте убрали блокпост, из-за которого возникла стычка между местным населением и представителями ТЦК.

"Ситуация следующая: на въезде в Ворохту стоит блокпост, который проверяет документы. Из-за этого местные жители заявляют, что на курорт не едут лица, избегающие своего конституционного долга службы в армии", - рассказали военные.

Сегодня местные жители Ворохты начали конфликт в ходе которого напали на военнослужащего ТЦК и побили его машину.

"Данный военнослужащий был ранен и воевал за "подобных лиц". Такая благодарность... Нам не понятно, против чего протестуют местные жители? Против своих же односельчан, которые воюют сейчас и защищают нашу страну? Против сотен тысяч мужчин, которые рискуют жизнью и воюют за наше государство? Возможно, местные протестуют вообще против Украины? Эти вопросы риторические", - отметили в ТЦК.

Однако военные отметили, что несмотря на то, что блокпост был убран, представители ТЦК и в дальнейшем будут проверять документы всех приезжих.

"У нас идет война. И все мужчины на фронте, или в отпуске с фронта. Вот те, что в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает", - заявили военные.