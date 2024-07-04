ua en ru
Чт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Ворохті поскандалили через блокпост, місцеві напали на співробітника ТЦК

Ворохта, Четвер 04 липня 2024 19:40
UA EN RU
У Ворохті поскандалили через блокпост, місцеві напали на співробітника ТЦК Ілюстративне фото (facebook.com)
Автор: Каріна Левицька

У Ворохті прибрали блокпост, через який виникла сутичка між місцевим населенням та представниками ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

"Ситуація наступна: на в’їзді у Ворохту стоїть блокпост, який перевіряє документи. Через це місцеві жителі заявляють, що на курорт не їдуть особи, що уникають свого конституційного обов’язку служби в армії", - розповіли військові.

Сьогодні місцеві жителі Ворохти почали конфлікт в ході якого напали на військовослужбовця ТЦК та побили його машину.

"Даний військовослужбовець був поранений та воював за "подібних осіб". Така подяка... Нам не зрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі? Проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну? Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу? Можливо, місцеві протестують взагалі проти України? Ці питання риторичні", - зауважили в ТЦК.

Однак військові наголосили, що попри те, що блокпост був прибраний, представники ТЦК і надалі будуть перевіряти документи всіх приїзджих.

"У нас іде війна. І всі чоловіки на фронті, або у відпустці з фронту. От ті, що у відпустці, можуть спокійно приїхати та відпочити. Ніхто їх не чіпає", - заявили військові.

Сутички з ТЦК

Сутички та конфлікти між українцями, що не бажають отримувати повістки та представниками ТЦК в Україні не рідкість. Наприклад, нещодавно поліцейські встановили особу чоловіка, який скоїв напад з газовим балончиком на співробітників ТЦК під Луцьком.

Після цього на Волині військовозобов'язаний напав на співробітника ТЦК. Водночас на Закарпатті чоловік, щоб не бути мобілізованим порізав собі руки вже під час візиту до ТЦК.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Війна Росії проти України
NEWS
Три дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС, є поранені, - МАГАТЕ
Три дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС, є поранені, - МАГАТЕ
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція