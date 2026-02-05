Враги Украины будут гореть: готовится мощная модификация ракет Storm Shadow/SCALP-EG

Разработка новой модификации Mk2

В сети появилась информация о начале совместной работы над новой модификацией Mk2 крылатых ракет Storm Shadow (Франция) и SCALP-EG (Великобритания), которая может стартовать уже в 2026 году.

Ожидается, что модернизация затронет систему наведения, включая GPS и TERCOM на маршевой стадии, а также тепловизионную камеру на конечной траектории.

В результате ракеты смогут точнее выявлять цели и корректировать маршрут в сложных условиях.

Сохранение совместимости с существующими запасами

Предполагается, что конструкция ракет не претерпит радикальных изменений, что позволит модернизировать уже имеющиеся на складах боеприпасы до нового стандарта Mk2.

В то же время другие элементы ракеты также могут быть улучшены, хотя точные технические детали пока не раскрываются.

Официального подтверждения начала разработки на данный момент нет, поэтому информация остается предварительной.

История модернизаций

Следует напомнить, что еще летом 2025 года британский кабинет объявлял о возобновлении производства Storm Shadow/SCALP-EG, упоминая о повышении их мощности.

Вероятно, тогда речь шла о запланированной модернизации Mk2. Сам проект ракет ведется с 1990-х годов, а в 2017 году существующие образцы прошли модернизацию Mid-Life Refurbishment (MLU), обновив систему наведения и продлив срок службы до 2032 года.