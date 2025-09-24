ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Враг не снижает активность на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

Среда 24 сентября 2025 16:53
UA EN RU
Враг не снижает активность на Покровском направлении: какая ситуация на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 24 сентября произошло 78 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, одно боестолкновение продолжается. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Шиповатое.

На Купянском направлении продолжаются пять атак на позиции украинских войск в районах Котляровки и в сторону Песчаного и Колесниковки.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное. Силы обороны успешно остановили семь попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Васильевки и в сторону Дроновки и Ямполя, пять из семи атак пока продолжаются.

На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Часового Яра, получил отпор.

На Торецком направлении сегодня захватчик семь раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки. Враг КАБами ударил по Константиновке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное и Ореховое. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак. Авиация оккупантов нанесла удар по Доброполью.

Сегодня на Новопавловском направлении противник пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Воскресенка, Сечневое, Вороное, Терновое и Новогригорьевка. В настоящее время один бой продолжается.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.

На Ореховском направлении наступательных действий противника в настоящее время не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки агрессора, еще один бой продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Ольговке.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 104 550 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 970 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 2 самолета, 334 дрона и другую технику врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"