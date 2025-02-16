Враг значительно активизировал усилия на фронте. За сутки 250 боев, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 15 февраля, на фронте в течение суток произошло 250 боевых столкновений. По сравнению с предыдущим днем, враг значительно активизировал усилия, увеличил штурмовые действия в два с половиной раза, и наибольшая активность противника была на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

С начала суток захватчики нанесли по территории Украины 33 авиационных ударов, применили 47 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 500 дронов-камикадзе и осуществили около четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Казачьей Лопани. Бой продолжается в районе Волчанска, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосиново, где украинские защитники остановили 26 вражеских атак, еще 11 боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 26 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Терны, Торское и Диброва. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Пять вражеских штурмов отбили украинские защитники на Северском направлении, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор, оккупанты пытаются продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Предтечино, Ступочек, Белой Горы и в районе Часового Яра. Силы обороны отбили 24 атаки захватчиков, пять боестолкновений продолжаются.

Семнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка, Дилиевки и Крымского, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток оккупанты 67 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений, противник атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Удачное, Надиевка, Андреевка и Удачное. Наши защитники остановили 47 штурмовое действие противника. Бои продолжаются в двадцати локациях.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 536 оккупантов, из них 261 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 23 боевые бронированные машины, четыре единицы автомобильной техники, одно средство РЭБ и два мотоцикла. К тому же повредили три танка, десять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и артиллерийскую систему россиян", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 24 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах Зеленовки, Разлива, Нового Комара, Новоселки и Большой Новоселки. Четырнадцать боестолкновений не утихают до сих пор.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Новоандреевки, успеха не имел.

На Приднепровском направлении наши войска отбили восемь безрезультатных попыток противника атаковать позиции украинцев.

На Курском направлении захватчик с начала суток девять раз прибегал к наступательным действиям, все атаки врага отбиты.