Возможный залп - 6 "Калибров": в ВМС рассказали об угрозе из-за ракетоносителя врага в море

В Черном море сегодня утром фиксируют один российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских сил ВСУ.

В военном ведомстве отметили, что этот ракетоноситель в случае атаки способен запустить общим залпом до 6 ракет.

Также в ВМС проинформировали, что по состоянию на шесть утра 22 апреля военные корабли противника в акватории Азовского моря не наблюдаются.

Кроме того, добавили в ведомстве, в Средиземном море были замечены 3 корабля РФ, 2 из которых являются носителями "Калибров" общим залпом до 12 таких крылатых ракет.

По данным украинских ВМС, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 4 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 0 судов.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - уже традиционно констатируют в военном ведомстве.