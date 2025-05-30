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Россияне атаковали на 11 направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои

Пятница 30 мая 2025 08:33
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Россияне атаковали на 11 направлениях: Генштаб рассказал, где самые горячие бои Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 29 мая, на фронте состоялось 173 боевых столкновения. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, четыре артиллерийских средства и средство ПВО российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении Силы обороны остановили девять атак противника в районах Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов вблизи Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб.

На Северском направлении россияне семь раз атаковали позиции наших защитников в сторону Григорьевки и вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочек и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Дружбы, Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 66 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка и не только.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 24 атаки вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Зеленое Поле, Новополь, Свободное Поле и Новодаровка.

На Ореховском направлении россияне трижды атаковали вблизи Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 26 атак российских захватчиков.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны враг потерял более 986 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1140 террористов. Также было поражено:

  • танк;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 35 артиллерийских систем.

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