Враг втрое увеличил штурмы на островах возле Херсона: в ВСУ объяснили, чего хотят россияне

Российские оккупационные войска в течение последней недели увеличили количество штурмовых действий на Приднепровском направлении, в том числе в районе Херсона. Также значительно возросло количество ударов беспилотниками и обстрелов правого берега Днепра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.
По словам Волошина, оккупанты значительно увеличили количество штурмов - в 2-3 раза по сравнению с предыдущими неделями. Вместо 2-3 попыток штурма в день россияне сейчас осуществляют в среднем от 6 до 11 попыток.
"Враг активизировался по всей островной зоне, начиная с юга, где он ежедневно проводит один-два небольших штурма, и заканчивая, например, автомобильным и железнодорожным Антоновскими мостами, где также ежедневно происходит три-четыре неудачные попытки захватить наши позиции", - рассказал он.
Волошин добавил, что цель этих действий очевидна: захватить определенные плацдармы и держать их под контролем. Россияне сначала забрасывают на острова продукты, боеприпасы и вооружение, а уже потом шлют туда штурмовиков, которым нужно высадиться и закрепиться.
"Конечно, это делать непросто, ведь на этих островах даже окопаться никак - копнешь и уже подступает вода. Построить какое-то укрытие там тоже невозможно. Но противник пытается все это делать", - рассказал спикер Сил обороны.
Также, по словам Волошина, оккупанты в среднем на 10-15% увеличили количество обстрелов правобережья. Преимущественно это делается с помощью дронов, и имеет характер целенаправленного террора - враг бьет по большей части по местным жителям и гражданской инфраструктуре, а не по военным целям.
"Они пытаются сделать вдоль берега "мертвую зону". То есть разрушить все укрепления, укрытия, чтобы нам не было где держаться", - пояснил он.
Однако на фоне этого говорить, что есть непосредственная угроза масштабного наступления и форсирования Днепра пока рано, считает он. Это дело отдаленного будущего, но сейчас россияне штурмовать не смогут - не созданы условия.
Российские оккупанты активно терроризируют Херсон и Херсонскую область после того, как сбежали оттуда осенью 2022 года. В последнее время оккупанты активно применяют для этого дроны, но по областному центру и населенным пунктам в деоккупированных районах области также активно бьют артиллерией и КАБами.
Так, в ночь на 13 июля два человека были ранены в Херсоне после артиллерийского обстрела со стороны россиян. 9 июля оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Херсона, и ранили трех человек в одном из районов города.
Кроме этого, 9 июля российские оккупанты атаковали село Правдино на Херсонщине ударным дроном типа "Молния". В результате атаки погиб маленький мальчик Дима. Ребенку, которого убили россияне, было только год и два месяца. 12 июля стало известно, что воины Вооруженных сил Украины выследили и ликвидировали россиян, которые были ответственны за это преступление.
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