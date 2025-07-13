Враг втрое увеличил штурмы на островах возле Херсона: в ВСУ объяснили, чего хотят россияне

По словам Волошина, оккупанты значительно увеличили количество штурмов - в 2-3 раза по сравнению с предыдущими неделями. Вместо 2-3 попыток штурма в день россияне сейчас осуществляют в среднем от 6 до 11 попыток.

"Враг активизировался по всей островной зоне, начиная с юга, где он ежедневно проводит один-два небольших штурма, и заканчивая, например, автомобильным и железнодорожным Антоновскими мостами, где также ежедневно происходит три-четыре неудачные попытки захватить наши позиции", - рассказал он.

Волошин добавил, что цель этих действий очевидна: захватить определенные плацдармы и держать их под контролем. Россияне сначала забрасывают на острова продукты, боеприпасы и вооружение, а уже потом шлют туда штурмовиков, которым нужно высадиться и закрепиться.

"Конечно, это делать непросто, ведь на этих островах даже окопаться никак - копнешь и уже подступает вода. Построить какое-то укрытие там тоже невозможно. Но противник пытается все это делать", - рассказал спикер Сил обороны.

Выжженная земля

Также, по словам Волошина, оккупанты в среднем на 10-15% увеличили количество обстрелов правобережья. Преимущественно это делается с помощью дронов, и имеет характер целенаправленного террора - враг бьет по большей части по местным жителям и гражданской инфраструктуре, а не по военным целям.

"Они пытаются сделать вдоль берега "мертвую зону". То есть разрушить все укрепления, укрытия, чтобы нам не было где держаться", - пояснил он.

Однако на фоне этого говорить, что есть непосредственная угроза масштабного наступления и форсирования Днепра пока рано, считает он. Это дело отдаленного будущего, но сейчас россияне штурмовать не смогут - не созданы условия.