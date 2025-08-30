ua en ru
На фронте 120 боев за сутки: Генштаб назвал самые горячие направления

Суббота 30 августа 2025 01:45
На фронте 120 боев за сутки: Генштаб назвал самые горячие направления Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 29 августа, на фронте в течение суток произошло 120 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Лиманском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам один ракетный и 49 авиационных ударов, применив четыре ракеты и 78 управляемых авиабомб. Зафиксировано 1420 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3352 артиллерийских обстрелов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили две штурмовые действий оккупантов, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили четыре атаки в районах Глубокого, Волчанска и в сторону Фиголевки, Кутьковки. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Купянска.

На Лиманском направлениивраг совершил 25 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Заречное, Ямполь и в сторону Дружелюбовки, Шандриголово, Дроновки, Серебрянки, Григорьевки. 11 боестолкновений продолжается до сих пор.

На Северском направлении наши воины остановили три атаки вблизи Григорьевки и Переездного, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Ступочек и Предтечино.

Враг десять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Щербиновки, Торецка, Дилиевки и в направлении населенных пунктов Клебан Бык, Екатериновка, Русин Яр, Полтавка.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Заповедное, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлениях Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки. В настоящее время бои идут в четырех локациях.

"По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 114 оккупантов, из них 84 - безвозвратно. Уничтожена артиллерийская система, две единицы автомобильной техники, четыре мотоцикла, 33 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, повреждены четыре артиллерийские системы, один мотоцикл и три укрытия для личного состава противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское и в сторону Филиала, Александрограда, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

На Ореховском направлении произошло шесть боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное и в направлении Малой Токмачки, Новоданиловки, Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили одну атаку захватчиков.

Потери армии РФ

Напомним, что с 28 на 29 августа россияне потеряли в боях против Украины еще 850 солдат. Також ВСУ уничтожили 61 артсистему, 414 дронов и 109 единиц автотехники.

Отметим, что с начала полномасштабной войны потери российской армии достигли почти 1,1 млн человек.

