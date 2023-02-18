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Ракетный удар по Хмельницкому: мэр сообщил первые подробности о последствиях

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Хмельницкий, Суббота 18 февраля 2023 11:23
Ракетный удар по Хмельницкому: мэр сообщил первые подробности о последствиях Фото: российские войска нанесли удар по Хмельницкому (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Хмельницком из-за утреннего удара повреждения жилых многоэтажек и учебных заведений. Два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Хмельницкого Александра Симчишина в эфире телемарафона.

"У нас есть повреждения 3 учебных заведений и около 10 многоэтажных жилых домов. Где-то полтысячи окон и балконов уничтожены, повреждена часть техники, в том числе одно частное транспортное средство", - рассказал Симчишин.

По его словам, из-за российской атаки ранены двое гражданских, но их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время работают коммунальные службы и ГСЧС, устраняются последствия атаки.

"Временно в отдельных районах превентивно выключали свет, но он уже начинает возвращаться в дома", - добавил Симчишин.

Напомним, что сегодня утром российские войска устроили очередную ракетную атаку по Украине. В ходе которой, как ранее сообщалось, в Хмельницком прогремели несколько взрывов.

Все детали сегодняшней ракетной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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