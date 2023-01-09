Враг отступил. Пограничники отбили ряд атак россиян на Бахмутском направлении

Украинские пограничники не дали россиянам продвинуться на Бахмутском направлении. Они отбили пять вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Facebook .

"Однако зря. Огнем из стрелкового и группового оружия все атаки пограничники отразили. Противник отступил, его потери уточняются", - добавили в ГПСУ.

По информации ГПСУ, российские войска пять раз пытались штурмовать разные позиции украинских пограничных подразделений. Их попытки наступления сопровождались артиллерийским огнем.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл стратегию россиян под Бахмутом и Соледаром.

Также мы писали, что, по словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, российские оккупанты сконцентрировали больше своих подразделений на Бахмутском направлении.

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